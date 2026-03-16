Oscar 2026 pagelle look | Jessie Buckley sbaglia tutto 4 Zoe Saldana chic 8 Elle Fanning sposa 5

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, le scelte di look dei protagonisti hanno attirato l’attenzione: Jessie Buckley è stata valutata con un 4 per il suo abbigliamento, mentre Zoe Saldana si è distinta per eleganza, ottenendo un 8. Elle Fanning, invece, ha indossato un abito che ha diviso opinioni, assegnandole un 5. La serata si presenta come un evento che rimarrà impresso nella storia del cinema.

Nella notte degli Oscar ogni cosa è destinata ad entrare nella storia. Ogni attore, ogni regista, ogni truccatore, ogni montatore sa che la sua presenza rimarrà negli annali e verrà ricordata per sempre. E se alcuni restano nella memoria collettiva per le performance, per le statuette vinte, per i discorsi strappalacrime sul palco, altri invece lo fanno per gli abiti che indossano. Perché il red carpet degli Oscar è molto più di una semplice passerella. È il luogo in cui la moda incontra il cinema e dove un vestito può trasformarsi in un simbolo, capace di restare impresso nell’immaginario collettivo quanto un film premiato. Alcuni abiti,... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Oscar 2026, pagelle look: Jessie Buckley sbaglia tutto (4), Zoe Saldana chic (8), Elle Fanning sposa (5) Articoli correlati La sposa!, Maggie Gyllenhaal esulta per la nomination all'Oscar di Jessie Buckley: "Era l'unica mia scelta"La regista del film liberamente ispirato a La moglie di Frankenstein ha rivendicato la scelta della sua protagonista dopo la candidatura per Hamnet. Oscar 2026, Emma Stone, Kate Hudson ed Elle Fanning le più belle al pranzo dei candidatiIl pranzo dei candidati agli Oscar 2026, ospitato nello scenario senza tempo del Beverly Hilton, è uno di quegli appuntamenti che – pur... Altri aggiornamenti su Jessie Buckley Discussioni sull' argomento Oscar 2026, le pagelle ai look sul red carpet, da Demi Moore a Jessie Buckley. FOTO; Oscar 2026, pagelle look: Jessie Buckley sbaglia tutto (4), Zoe Saldana chic (8), Elle Fanning sposa (5). Oscar 2026, pagelle look: Jessie Buckley sbaglia tutto (4), Zoe Saldana chic (8), Elle Fanning sposa (5)Nella notte degli Oscar ogni cosa è destinata ad entrare nella storia. Ogni attore, ogni regista, ogni truccatore, ogni montatore sa che la ... msn.com Jessie Buckley favorita agli Oscar 2026 è la cosa migliore che potesse capitarci, e non solo per HamnetCandidata a Miglior Attrice Protagonista, Jessie Buckley agli Oscar 2026 incarna l'archetipo di tutte le donne ... vogue.it Agli Oscar è gara aperta per gli attori, unica certezza Jessie Buckley. Jordan e Chalamet si contendono la statuetta per il miglior protagonista. #ANSA x.com ICYMI: La gara per il miglior film è a due, tra i bookmaker migliorano le quotazioni di “I peccatori”. Tra le attrici è in pole Jessie Buckley (insidiata da Rose Byrne), tra gli attori l’incognita Chalamet facebook