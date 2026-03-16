Oscar 2026 la recensione | vince l’horror la rivoluzione i rapporti umani

La 98esima edizione degli Oscar si è conclusa con la consegna delle statuette da parte dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Durante la cerimonia sono stati premiati film e professionisti che si sono distinti in diverse categorie, con particolare attenzione ai generi horror e alle opere che hanno innovato nei rapporti umani. La serata ha visto inoltre la vittoria di alcune pellicole che hanno segnato una svolta nel panorama cinematografico.

Si è conclusa questa 98esima edizione degli Oscar, in cui l’ Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha assegnato le sue statuette dorate. Ma che Oscar sono stati? La conduzione di Conan O’ Brian ha preferito una direzione asciutta, senza fronzoli, con poco spettacolarismo, poco adito ai rumors. E forse è stata proprio l’impostazione della cerimonia, nella forma di un anfiteatro vuoto, che ha consentito alle pellicole in gara di rilucere, di trovare in quella conca vuota, la eco giusta per propagarsi. Gli Oscar, se fatti bene, se meritocratici, civili, e aperti, possono essere in grado, davvero, di tutto questo. Il Dolby Theatre: il guscio vuoto per l’eco dei film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Oscar 2026, la recensione: vince l’horror, la rivoluzione, i rapporti umani Articoli correlati La pista sì, ma soprattutto rapporti umani: come si vince una medaglia alle OlimpiadiIl nono episodio di “Battiti Olimpici – Winter Edition”, una serie in 10 puntate realizzata dal Coni e dall’Istituto di Medicina e Scienza dello... Leggi anche: Siamo abituati alla finzione: la troviamo ovunque, dai rapporti umani alle attuali Olimpiadi Contenuti utili per approfondire Oscar 2026 la recensione vince l'horror... Temi più discussi: I Peccatori, trama e recensione del film candidato agli Oscar 2026; Dove vedere i 10 film candidati agli Oscar 2026: i titoli con le nostre recensioni (in attesa di scoprire i vincitori); Arco, l’emozionante e caleidoscopica avventura candidata agli Oscar 2026; Premi Oscar 2026: 98ª edizione degli Academy Awards (DIRETTA). Oscar 2026, la recensione: vince l’horror, la rivoluzione, i rapporti umaniSi è conclusa questa 98esima edizione degli Oscar, in cui l’Academy of Motion Picture ... msn.com Oscar 2026. Anderson re della stagione cinematograficaLa serata dei premi più importanti del cinema: il regista americano Paul Thomas Anderson si conferma assoluto vincitore. clarusonline.it Michael B. Jordan, vincitore del premio Oscar 2026 come miglior attore per il film "I peccatori", ha sorpreso il pubblico al fast food. L'attore, insieme al suo entourage, si è spostato dal prestigioso Dolby Theatre di Los Angeles a una nota catena di cibo statunite - facebook.com facebook …come la spilla “invisibile” di Michael B. Jordan, vincitore agli Oscar 2026 come Miglior Attore Protagonista, o la collana girocollo con diamante giallo di Chase Infiniti. Ecco una guida approfondita dei gioielli indossati dalle star sul tappeto rosso x.com