Durante la cerimonia degli Oscar 2026, alcuni attori sono stati ricordati principalmente per le loro performance, mentre altri sono stati notati anche per le scelte di stile e i look sfoggiati sul tappeto rosso. La serata ha visto momenti di attenzione dedicati sia alla recitazione sia all’estetica, con alcune apparizioni che hanno lasciato un segno più duraturo rispetto ad altre.

C'è chi viene ricordato per la bravura e chi anche per l'estetica e il look sfoggiato. Nella notte degli Oscar 2026 non tutti i candidati alla statuetta più ambita del cinema hanno superato la prova Un’atmosfera “da Diavolo Veste Prada”e dei look che solo in teoria sono destinati a lasciare il segno. Il tappeto rosso degliOscar 2026, a parte qualche eccezione, non ha lasciato così di stucco. Con firme come Louis Vuitton, Armani, Chanel, Dior o Gucci le star di Hollywood potevano sicuramente fare di meglio. Di tutto rispetto invece è il siparietto inscenato daAnne Hathaway e Anna Wintour, che vista la prossima uscita delDiavolo Veste Prada 2sui grandi schermi,sul palco del Dolby Theatrehanno ricreato l’atmosfera del famoso cult. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Oscar 2026, la moda incontra il cinema ma solo a tratti lascia il segno

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