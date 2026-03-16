La cerimonia degli Oscar 2026 si è conclusa con la consegna dei premi in diverse categorie. La pellicola che ha ottenuto il riconoscimento come miglior film si intitola

Scopriamo tutti i vincitori della lunga notte degli Oscar 2026 che si è conclusa con la conquista del premio per il miglior film per Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson. Il testa a testa agli Oscar 2026 tra Una battaglia dopo l'altra e I peccatori si è concluso con una vittoria (di misura) del film di Paul Thomas Anderson, che ha condotto una stagione trionfale portandosi a casa sei statuetta tra cui i riconoscimenti principali come miglior film e miglior regia. Quattro le statuette andate a I peccatori, che hanno concretizzato un record assoluto di nomination per il film diretto da Ryan Coogler e interpretato dalla star Michael B. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oscar 2026, la lista completa dei vincitori: è il trionfo di Una battaglia dopo l'altra

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Tutti i vincitori degli Oscar 2026, tra il trionfo di Una battaglia dopo l'altra e il buco nell'acqua di Marty SupremePersonalmente, lato vincitori degli Oscar 2026, mi aspettavo qualcosa di più, un esito forse meno concentrato su Hollywood e più coraggioso.

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Oscar 2026, la lista completa dei vincitori'Una battaglia dopo l'altra' di Paul Thomas Anderson trionfa con 6 vittorie (tra cui miglior film e miglior regia), 4 statuette per 'I peccatori' di Ryan Coogler. Michael B. Jordan batte Timothée Chal ... rollingstone.it

Ecco tutti i vincitori degli Oscar 2026 MIGLIOR FILM: Una battaglia dopo l'altra MIGLIOR REGIA: Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l'altra) MIGLIOR ATTORE: Michael B. Jordan (Sinners) MIGLIOR ATTRICE: Jessie Buckley (Hamnet) MIGLIOR S - facebook.com facebook

And the Oscar goes to.. "Una battaglia dopo l'altra"! Non poteva che concludersi così, con il premio più ambito del cinema, il viaggio del film di Paul Thomas Anderson, che ha conquistato tutti i riconoscimenti principali di questa stagione cinematografica. Un x.com