Sui red carpet degli Oscar 2026, Jacob Elordi si presenta con una pelle abbronzata e un mullet tempestoso, attirando l’attenzione tra i look maschili. Anche altri uomini sfoggiano outfit curati e acconciature particolari, dimostrando che l’attenzione si sposta sempre più spesso anche sulle scelte estetiche degli uomini durante la cerimonia. La scena si anima con stili diversi e personalità in mostra.

Sui red carpet gli occhi sono sempre puntati sulle donne, ma anche gli uomini agli Oscar 2026 hanno meritato i loro awards. Votate con noi i beauty look più belli +++dropcap Gli Oscar del 2026 ci hanno regalato una sfilata di beauty look da donna splendidi, facendoci fare un ripasso dei trend beauty più in voga al momento negli eventi ad alto tasso di glamour. Ma bisogna riconoscere che anche gli uomini hanno contribuito a rendere questa edizione degli Oscar un evento imperdibile, non solo per gli amanti del cinema ma anche di chi vuole scoprire le ultime tendenze estetiche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Oscar 2026, Jacob Elordi, abbronzato, con mullet tempestoso e gli altri beauty look degli uomini sul red carpet

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