Gli Oscar 2026 si sono svolti in modo abbastanza convenzionale, senza grandi sorprese, ma l’assenza di Sean Penn tra i premiati ha attirato l’attenzione. La cerimonia si è conclusa in breve tempo, con le premiazioni che sono state annunciate senza particolari colpi di scena. Nessun evento imprevisto ha modificato il corso della serata, che si è concentrata sui riconoscimenti ai vari artisti.

Dopo tanta attesa, gli Oscar 2026 sono volati così, in un lampo. L’assegnazione dei premi è stata piuttosto prevedibile (e giusta) e non ci sono state grandi polemiche -fatta eccezione per il clamoroso autogol di Timothée Chalamet, a un passo dal traguardo- e, proprio per questo, nel corso della serata si è fatta notare l’assenza di Sean Penn. L’attore ha vinto l’ Academy Award come miglior attore non protagonista per la sua performance in One Battle After Another, il film di Paul Thomas Anderson che si è imposto sulla concorrenza con sei statuette dorate, ma non era presente per ritirarlo. A presentare -e poi a ritirare- il riconoscimento in sua vece è stato Kieran Culkin, che aveva trionfato lo scorso anno nella stessa categoria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oscar 2026: in una cerimonia tutto sommato prevedibile, l’assenza dell’antidivo Sean Penn fa rumore

Articoli correlati

Sean Penn premiato agli Oscar, ma è in Ucraina: l’assenza alla cerimoniaL’assenza dell’attore Sean Penn ha conquistato l’Oscar come miglior attore non protagonista.

Leggi anche: Sean Penn in Ucraina? I motivi dietro l'assenza agli Oscar 2026

Una selezione di notizie su Sean Penn

Temi più discussi: Sean Penn verso il forfait agli Oscar 2026? Non sarebbe la prima volta; Sean Penn non ne vuole sapere, di un altro Oscar; Oscar 2026, l’enigma Sean Penn: il divo potrebbe disertare la cerimonia di premiazione; Sean Penn vince l’Oscar per Una battaglia dopo l’altra, ma non si presenta alla cerimonia: Non ha potuto essere qui, o forse non ha voluto.

Oscar 2026: perché Sean Penn non ha ritirato il premio come Miglior Attore non Protagonista?La notte degli Oscar 2026 ha regalato diverse sorprese, ma una delle più curiose è stata l’assenza di Sean Penn. L’attore ha vinto l’Oscar come miglior attore ... drcommodore.it

Oscar 2026: da Sinners a Una battaglia dopo l'altra, dove vedere in streaming tutti i film premiati dall’AcademyGli Oscar rappresentano ogni anno il punto più alto della stagione cinematografica. L’edizione 2026 degli Academy Awards ha premiato opere molto diverse tra loro: grandi ... leggo.it

#SeanPenn ha vinto agli Oscar 2026 il premio come miglior attore non protagonista per il film #UnaBattagliaDopoLAltra. Si tratta della terza statuetta della sua carriera, dopo quelle come miglior attore protagonista per #MysticRiver (2004) e #Milk (2009). Quan - facebook.com facebook

Giallo su Sean Penn: vince l'Oscar ma diserta la cerimonia. “È in viaggio verso l’Ucraina” x.com