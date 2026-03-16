Oscar 2026 | il trionfo di ‘Una Battaglia dopo l’altra’

Da metropolitanmagazine.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film “Una Battaglia dopo l’altra”, diretto da Paul Thomas Anderson, ha conquistato numerosi premi agli Oscar 2026. La pellicola, definita anarchica e spericolata, si è distinta tra le nomination e ha ottenuto riconoscimenti in diverse categorie. La cerimonia ha visto il successo del film, che ha ricevuto numerosi premi durante la serata.

Una Battaglia dopo l’altra, il film anarchico e spericolato diretto da Paul Thomas Anderson fa il pieno di premi. 13 candidature e 6 statuette portate a casa, tra cui quelle per le più importanti categorie della cerimonia, come Miglior Film e Miglio regia. Il film con protagonista Leonardo Di Caprio, Benicio Del Toro e Sean Penn trionfa, un premio dopo l’altro, con un messaggio, anzi un grido, di speranza. PTA: Un maestro del cinema. Paul Thomas Anderson trionfa finalmente agli Oscar 2026 con Una battaglia dopo l’altra, vincendo i premi per Miglior Film e Regia dopo 14 nomination in carriera. Nel suo discorso, il regista ha dedicato la statuetta ai figli, definendo il film una riflessione sulle colpe della sua generazione verso il futuro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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