Oscar 2026 | Il trionfo di Paul Thomas Anderson e la notte dei record per I Peccatori

La 98ª cerimonia degli Oscar si è appena conclusa, con Paul Thomas Anderson che ha portato a casa il premio principale. La notte ha visto anche il film “I Peccatori” stabilire nuovi record, mentre altri favoriti hanno mantenuto le aspettative. La serata ha mostrato alcuni cambiamenti rispetto alle edizioni passate, ma ha anche rispettato alcune delle tendenze già annunciate.

La 98ª edizione degli Academy Awards si è conclusa confermando gran parte dei trend della vigilia, ma non senza regalare quei colpi di scena che rendono la notte di Hollywood imprevedibile. La sorpresa più grande e carica di emozione agli Oscar 2026 è stata la vittoria di Michael B. Jordan come Miglior Attore. In una sfida di talento con Timothée Chalamet (Marty Supreme), Jordan ha trionfato diventando il sesto attore nero nella storia a vincere in questa categoria. Se c’è stato un grande sconfitto in questa edizione, è sicuramente Marty Supreme. Nonostante le 9 nomination e il grande favore della critica, il film dei fratelli Safdie è tornato a casa a mani vuote. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Oscar 2026: Il trionfo di Paul Thomas Anderson e la notte dei record per “I Peccatori” Articoli correlati Oscar 2026, il trionfo di Paul Thomas Anderson: tutti i vincitoriLa notte degli Oscar 2026 ha avuto un protagonista assoluto: Paul Thomas Anderson. Tutto quello che riguarda Paul Thomas Anderson Temi più discussi: Oscar 2026, il trionfo di Paul Thomas Anderson e il fantasma di Sean Penn; Oscar 2026, Paul Thomas Anderson: Non esiste il miglior film; Oscar, trionfa Una battaglia dopo l'altra, Jordan miglior attore; Oscar 2026, il trionfo di Paul Thomas Anderson: tutti i vincitori. Oscar 2026, cosa ci dice il trionfo di Paul Thomas Anderson con Una battaglia dopo l’altraLeggi su Sky TG24 l'articolo Oscar 2026, cosa ci dice il trionfo di Paul Thomas Anderson con Una battaglia dopo l’altra ... tg24.sky.it Oscar 2026: cocente sconfitta per Timothée Chalamet, trionfo per Paul Thomas AndersonOscar 2026 vincitori: trionfa Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson con sei premi, notte di trionfi anche per Frankenstein. rumors.it Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson conquista sei statuette. Il regista lancia un messaggio di speranza per le nuove generazioni e una critica al caos lasciato dal passato - facebook.com facebook Se da una parte ci sono Paul Thomas Anderson, Michael B. Jordan, Jessie Buckley e Amy Madigan che festeggiano, dall'altra parte resta chi, probabilmente, si aspettava qualcosa di più da questa notte degli Oscar® Il più grande "deluso" della serata è Ti x.com