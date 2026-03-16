Il presidente dell’Ucraina ha condiviso sui social una foto in cui appare insieme a un noto attore americano, ringraziandolo pubblicamente. Nel messaggio, Zelenskyj ha espresso apprezzamento per il supporto ricevuto dall’attore, definendolo un amico della nazione. La pubblicazione ha attirato l’attenzione, evidenziando il rapporto tra il leader ucraino e la star di Hollywood.

Volodymyr Zelenskyj ha pubblicato online una foto che lo ritrae con l'attore, complimentandosi con lui e ricordando il sostegno ricevuto dalla star. Sean Penn ha conquistato l'Oscar 2026 come Migliore Attore Non Protagonista, ma non era presente alla serata di consegna dei premi assegnati dall'Academy, suscitando un po' di stupore tra i presenti. A ringraziare la star è stato ora il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj con un post pubblicato sui social media. Il post per celebrare la vittoria di Penn Su X, Zelenskyj si è rivolto a Sean Penn dichiarando: "Sappiamo cosa voglia dire essere un vero amico dell'Ucraina". Il presidente, nella didascalia che accompagna la foto pubblicata online, ha quindi aggiunto: "Sei stato accanto all'Ucraina fin dal primo giorno della guerra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oscar 2026, il presidente ucraino ringrazia Sean Penn: "Un amico della nostra nazione"

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