Oscar 2026 il grido di Bardem e quella frase sulla Palestina che ha infranto il silenzio di Hollywood

Da cultweb.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, un attore ha espresso un messaggio sulla Palestina, rompendo il silenzio di Hollywood e attirando l’attenzione dei presenti. La frase ha suscitato reazioni e discussioni tra il pubblico, mentre altri interventi sono stati più riservati. La serata si è conclusa senza ulteriori dichiarazioni ufficiali, ma il momento ha lasciato il segno tra le celebrazioni.

Alla 98ª cerimonia degli Oscar, la politica ha fatto capolino tra i premi con discrezione, ma quando lo ha fatto, ha lasciato il segno. Javier Bardem ha pronunciato le parole “ No alla guerra, Palestina libera “ davanti a tutta la platea mondiale, mentre Jimmy Kimmel ha preso di mira Donald Trump con battute chirurgiche. Il resto della serata è stato un po’ più tiepido. Prima ancora di aprire la busta con il nome del vincitore del Miglior film internazionale, l’attore spagnolo Javier Bardem ha atteso il silenzio in sala e ha pronunciato, con voce ferma: “ No to war, and free Palestine “. La platea ha risposto con applausi e grida di approvazione; accanto a lui, la presentatrice Priyanka Chopra Jonas ha annuito con un cenno sobrio ma visibile (forse lievemente imbarazzato). 🔗 Leggi su Cultweb.it

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