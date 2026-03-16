Oscar 2026 | il governo irlandese festeggia la storica vittoria di Jessie Buckley

Il governo irlandese ha celebrato la vittoria di Jessie Buckley agli Oscar 2026. L'attrice, protagonista di Hamnet, ha ricevuto l'ambito premio dall'Academy. In Irlanda, Buckley ha anche ottenuto numerosi complimenti e attestati di stima. La vittoria è stata accolta con entusiasmo nel paese, dove l'attrice è molto apprezzata.

La protagonista di Hamnet ha conquistato l'ambito premio assegnato dall'Academy e in patria ha ricevuto complimenti e lodi. Jessie Buckley ha scritto un'importante pagina della storia del cinema irlandese conquistando l'Oscar come Migliore attrice protagonista e in patria la sua vittoria ha scatenato le reazioni entusiastiche da parte del governo. La star ha convinto i membri dell'Academy grazie alla sua perfomance in Hamnet - Nel Nome Del Figlio. La celebrazione della vittoria La 98esima edizione degli Academy Awards hanno visto Jessie Buckley diventare la prima attrice irlandese a conquistare un Oscar nella categoria dedicata agli attori protagonisti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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