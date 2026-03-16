Oscar 2026 | Il discorso di Jessie Buckely per ‘Hamnet’

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Jessie Buckely, attrice irlandese e protagonista del film

Raggiante e luminosa è arrivata alla cerimonia Jessie Buckely, attrice irlandese, protagonista di Hamnet, film diretto da Chloe Zào, sulla tragedia shakespeariana dell’ Amleto. La regina di questi Oscar: Jessie Buckley. La notte degli Oscar 2026 incorona Jessie Buckley miglior attrice protagonista per la sua intensa interpretazione di Agnes in Hamnet – Nel nome del figlio. Sul palco del Dolby Theatre di Hollywood, l’attrice irlandese ha ricevuto la statuetta tra gli applausi della platea, completando una stagione di premi praticamente perfetta: dopo Golden Globe, BAFTA, Critics Choice e Actor Awards, anche l’Academy ha riconosciuto la forza della sua performance nel film diretto da Chloé Zhao e tratto dal romanzo di Maggie O’Farrell. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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