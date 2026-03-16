Oscar 2026 | i trionfatori della notte più attesa arrivano nei The Space Cinema

I vincitori della 98ª edizione degli Oscar sono stati annunciati durante la cerimonia e nei giorni successivi sono stati mostrati nei cinema italiani. Nei The Space Cinema si può ora vedere la riproduzione delle premiazioni, offrendo agli spettatori l’opportunità di rivivere i momenti più importanti della notte degli Academy Awards. La proiezione permette di seguire tutte le premiazioni, dai discorsi alle premiazioni di categoria.

La polvere di stelle della 98ª edizione degli Academy Awards non si è ancora posata, ma il pubblico italiano ha già l’occasione di vivere le emozioni della premiazione direttamente sul grande schermo. Dopo una notte ricca di colpi di scena, The Space Cinema apre le porte delle sue sale per celebrare i titoli che hanno dominato la stagione cinematografica. Per chi volesse approfondire il racconto di questa edizione, ricordiamo che la speciale diretta live dal The Space Cinema Moderno di Roma è ancora disponibile sul canale YouTube ufficiale. Il contenuto, arricchito da ospiti e commenti a caldo, è il complemento perfetto per chi vuole rivivere i momenti più significativi della premiazione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Oscar 2026: i trionfatori della notte più attesa arrivano nei The Space Cinema Articoli correlati The Space Cinema, i film protagonisti della notte degli Oscar in programmazione nelle saleI film premiati alla 98ª edizione degli Academy Awards arrivano nei multisala del circuito The Space Cinema. Approfondimenti e contenuti su The Space Cinema Temi più discussi: Oscar 2026: i film premiati in sala con The Space Cinema; A Quiet Place 3: Emily Blunt e Cillian Murphy di nuovo insieme per il capitolo finale; Oscar 2026: la lista di tutti i vincitori; Oscar 2026: Commento su vincitori, snobbati e sorprese. Oscar 2026: i trionfatori della notte più attesa arrivano nei The Space CinemaUna battaglia dopo l'altra, Sinners e Hamnet: scopri i film trionfatori della 98ª edizione degli Oscar ora disponibili nei multisala The Space Cinema. universalmovies.it Dove guardare i film vincitori degli Oscar 2026Una guida completa su dove trovare i vincitori degli Oscar 2026 tra cinema, Netflix, Sky e le principali piattaforme streaming. tomshw.it The Space Cinema. . L'epica conclusione sta arrivando. Dune - Parte Tre da dicembre nel tuo The Space Cinema. - facebook.com facebook