Oscar 2026 i top e i flop | l’assenza di Sean Penn e gli slip di Magic Mike il K-pop e le battute che non abbiamo capito di Conan O’Brien

Durante gli Oscar 2026 sono emersi vari momenti memorabili, tra cui l’assenza di Sean Penn e le scelte di costume di Magic Mike, oltre alla presenza del K-pop e alle battute di Conan O’Brien, spesso poco chiare. Tra gli altri episodi, Anna Wintour ha chiamato in modo inaspettato Anne Hathaway, creando un sipario di sorprese e curiosità durante la cerimonia.

Flop: le battute del presentatore Conan O’Brien Dopo una bellissima videocavalcata in mezzo a tutti i film nominati, truccato come Amy Madigan in Weapons, ha esordito al Dolby Theatre di Los Angeles dicendo: «Sono onorato di essere l’ultimo conduttore umano, l’anno prossimo ci sarà un robottino con lo smoking». Ecco, vien da dire che la colpa non è dell’avanzare dell’intelligenza artificiale, quanto piuttosto delle battute (pessime) di Conan O’Brien, inspiegabilmente al timone degli Academy Awards per la seconda volta consecutiva. Si salvano solo le gag su Timothée Chalamet e il balletto e l’opera, e sulla presenza dell’ad di Netflix Ted Sarandos («la prima volta in una sala cinematografica»). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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