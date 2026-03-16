Durante gli Oscar del 2026 sono arrivati diversi momenti virali, come il meme di Leo DiCaprio e la reunion di Moulin Rouge. Questi episodi hanno catturato l’attenzione sui social e tra il pubblico presente, diventando rapidamente oggetti di discussione. Mentre la cerimonia si svolgeva, alcune scene hanno spiccato per la loro spontaneità e impatto mediatico.

Gli Oscar saranno pure la notte del cinema, ma sempre più spesso i premi si spostano in secondo piano e a prendersi la scena sono alcuni momenti che diventano subito iconici. L’edizione 2026, andata in scena al Dolby Theatre di Los Angeles, lo ha confermato senza troppi giri di parole: tra statuette, tributi commossi e battute affilate, a vincere davvero è stata la quota viralità. E no, non si parla solo dei discorsi dei vincitori. A conquistare il pubblico sono stati soprattutto quegli attimi sospesi tra imbarazzo, nostalgia e un tempismo non sempre perfetto che in pochi minuti finiscono su X, TikTok e Instagram. Il risultato? Una cerimonia che, almeno online, ha avuto un ritmo molto più elettrico di quanto suggerisca la sua durata-monstre dell’evento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Oscar 2026, i momenti virali: da Leo DiCaprio re dei meme alla reunion di Moulin Rouge!

Articoli correlati

Avranno anche trionfato Timothée Chalamet e Noah Wyle, ma dei Golden Globes 2026 ci ricorderemo solo delle faccine di Leo DiCaprio diventate meme viraliAvranno anche trionfato Timothée Chalamet e Noah Wyle, ma di questi Golden Globes 2026 ci ricorderemo solo di una cosa.

Leonardo DiCaprio è il re dei meme: tutte le sue facce ai Golden Globes 2026 diventano viraliSolitamente protagonista di vari meme virali su internet, la star ha dato il meglio di sé in termini di espressioni facciali colorite nel corso della...

Una selezione di notizie su Leo DiCaprio

Temi più discussi: Oscar 2026, Leonardo DiCaprio (di nuovo) senza statuetta, a dieci anni dall’unica che ha vinto; DiCaprio e Ceretti escono allo scoperto: prima volta insieme agli Oscar 2026; Le pagelle della Notte degli Oscar 2026: i momenti top e flop di quest’anno; Oscar 2026: 'One Battle After Another' trionfa, tutti i vincitori.

Oscar 2026, le coppie più glamour: il debutto di DiCaprio e Ceretti, ma anche Kirsten Dunst e Jesse Plemons e tanti altriLa notte più attesa dell’anno per il cinema è anche un'occasione per mostrare le unioni più belle e durature, ma non solo ... msn.com

Oscar 2026, Leonardo DiCaprio (di nuovo) senza statuetta, a dieci anni dall’unica che ha vintoNiente bis per l’attore di Los Angeles, nemmeno con Una battaglia dopo l’altra, la commedia d’azione politica di Paul Thomas Anderson, ovvero il miglior film, la miglior regia e altri premi chiave in ... vanityfair.it

Michael B. Jordan e Leonardo DiCaprio durante gli Oscar 2026 - facebook.com facebook

Nel 2016 Leonardo DiCaprio riceveva finalmente il suo primo (e finora unico) Oscar per il suo ruolo di protagonista in The Revenant. Ripercorriamo quel momento, la campagna che l’ha preceduto, il suo discorso di ringraziamento e il suo storico rapporto con x.com