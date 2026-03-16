Oscar 2026 | i look più belli sul red carpet tra piume e haute couture

Da movieplayer.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, attori e attrici hanno sfoggiato look elaborati e alla moda, tra piume, strascichi e capi di alta sartoria. Nonostante le tensioni politiche del periodo, il red carpet si è riempito di abiti ricchi di dettagli e stile, attirando l’attenzione di pubblico e media. La serata si è distinta per l’eleganza e la cura dei dettagli nelle scelte di moda delle celebrità.

Nonostante il clima politico, siamo tornati ai grandi sfarzi: un tripudio di strascichi, piume e grandi abiti. Ecco i look che si sono fatti notare. Alla fine il red carpet della 98esima edizione degli Academy Awards si è fatto, con buona pace della situazione internazionale: nessuno mette il glamour in un angolo. Mentre all'interno del Dolby Theatre di Los Angeles si celebravano i trionfi cinematografici della stagione - da Jessie Buckley, premiata per Hamnet, a Michael B. Jordan incoronato miglior attore per I Peccatori - all'esterno le star hanno dato vita a una sfida altrettanto attesa, quella dello stile. E non solo il red carpet c'è stato, ma quello degli Oscar 2026 è anche stato uno dei migliori delle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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