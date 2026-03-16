Oscar 2026 | Hollywood sfida Trump senza nominarlo

L’edizione degli Oscar 2026 si è tenuta domenica sotto l’influenza di un conflitto in Medio Oriente. Durante la cerimonia, i conduttori hanno fatto riferimenti velati a un ex presidente degli Stati Uniti, senza mai pronunciare il suo nome. La manifestazione si è svolta in un clima di tensione politica, con battute e riferimenti indirizzati indirettamente a figure politiche americane.

L’edizione degli Oscar del 2026 si è svolta domenica sotto l’ombra di un conflitto in Medio Oriente, con conduttori che hanno preso di mira il presidente Trump senza nominarlo esplicitamente. La cerimonia ha una forte carica politica, con prese in giro dirette e messaggi contro la guerra, mentre i dati sugli ascolti continuano a mostrare un calo storico rispetto al passato. La tensione tra Hollywood e la Casa Bianca era palpabile fin dal tappeto rosso, dove gli attori indossavano spille con scritte come ICE OUT. Javier Bardem ha usato la sua presentazione per lanciare un appello contro il conflitto e chiedere libertà per la Palestina. Il tono generale della serata è stato quello di una protesta velata ma inequivocabile contro le politiche presidenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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