Oscar 2026 gli 11 look più indimenticabili quelli di cui parleremo ancora tra 25 anni

Da vanityfair.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Oscar 2026 hanno visto sfilare 11 look sul red carpet che si preannunciano destinati a entrare nella storia del costume. Sono outfit che hanno attirato l’attenzione e che, secondo gli esperti, continueranno a essere ricordati e discussi tra un quarto di secolo. Questi abiti rappresentano alcuni dei momenti più memorabili della cerimonia, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo.

Quelli che si candidano a diventare i nuovi Valentino di Julia Roberts e cigno di Björk - e non cito i due indimenticabili look a caso, perché entrambi sfilarono sul red carpet degli Academy Awards proprio 25 anni esatti fa. Noi scommettiamo su questi undici. Ritroviamoci qui nel 2051 e vediamo se ci abbiamo azzeccato oppure no: ecco gli 11 look degli Oscar 2026 destinati a rimanere nella storia. Una delle più attese - sempre - sul red carpet: tutti i riflettori sono puntati su di lei. E lei non delude. L'oriental touch è appena accennato, ma si sente. Forte e chiaro. La quota gothic glam della serata. E che quota. Un outfit scenografico nato per restare: qui si fa la storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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