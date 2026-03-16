I film vincitori degli Oscar 2026 sono disponibili su diverse piattaforme streaming: Sky Cinema, NOW e Primafila. Tra i titoli presenti ci sono “I peccatori”, “Weapons” e “Hamnet”. Gli spettatori possono scegliere di guardarli attraverso i servizi di streaming o noleggiarli su Primafila. Le piattaforme offrono un’ampia selezione di film premiati alla cerimonia di quest’anno.

Dove vedere i film vincitori degli Oscar 2026 su Sky Cinema e NOW I peccatori, su Primafila Una battaglia dopo l’altra, Weapons e Hamnet. Su Sky e NOW sono già disponibili i protagonisti della 98ª edizione degli Oscar®. Su Sky Cinema e NOW c’è I PECCATORI, vincitore di 4 premi Oscar®: Miglior Attore Protagonista a Michael B. Jordan, Miglior Sceneggiatura Originale a Ryan Coogler, Miglior Colonna Sonora e Miglior Fotografia. Il film, già. su Digital-News.it Dove vedere i film vincitori degli Oscar 2026 su Sky Cinema e NOW I peccatori, su Primafila Una battaglia dopo l’altra, Weapons e Hamnet.. Su Sky e NOW sono già disponibili i protagonisti della 98ª edizione degli Oscar®. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Oscar 2026, dove vedere i film vincitori tra Sky Cinema, NOW e Primafila

Articoli correlati

Oscar 2026, disponibili su Sky Cinema, NOW e PrimaFila i migliori film candidatiFilm da Oscar 2026 - Sky Cinema NOW porta i candidati con I Peccatori record di 16 nomination, nuovi arrivi a gennaio e marzo e una programmazione...

Leggi anche: Dove vedere in streaming i film vincitori degli Oscar 2026

Oscar 2026: Chi Sono I Favoriti - Matioski Clip

Contenuti utili per approfondire Sky Cinema

Temi più discussi: Notte degli Oscar 2026, dove vedere in diretta la cerimonia di premiazione; Dove vedere i film canditati (e vincitori) agli Oscar 2026: al cinema o su Prime, Sky, Netflix, NOW, HBO, Disney+, la lista; Guida agli Oscar 2026: dove vedere tutti i film candidati; Oscar 2026, dove vedere la cerimonia in diretta dall'Italia: orario, tv e streaming della notte delle statuette.

Notte degli Oscar 2026, dove vedere in diretta la cerimonia di premiazioneDomenica 15 marzo è il grande giorno degli Academy Awards, precisamente, della 98esima edizione dei premi cinematografici statunitensi più ambiti di tutti. In Italia la cerimonia di consegna delle ... tg24.sky.it

Dove vedere gli Oscar 2026 in diretta tv e streaming gratis, in italiano e anche con l'audio originaleAnche quest'anno la trasmissione è affidata alla rete nazionale, con la possibilità di vedere gli Oscar 2026 senza la traduzione simultanea in italiano ... gqitalia.it

Guida TV Sky Cinema e NOW: Inferno, Domenica 15 Marzo 2026 Sky e NOW propongono i film stasera in TV con Inferno su Sky Cinema Uno, John Wick 2 su Sky Cinema Action e La guerra dei mondi tra thriller e fantascienza. Su Sky Cinema Uno HD e NOW - facebook.com facebook

Guida TV Sky Cinema e NOW: Inferno, Domenica 15 Marzo 2026 x.com