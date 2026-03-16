La 98ª edizione degli Oscar ha attirato l’attenzione con monologhi graffianti, interventi orchestrali e messaggi politici, rendendo la serata più che una semplice premiazione cinematografica. Tra momenti sorprendenti e imprevisti, l’evento si è distinto per le sue variazioni rispetto alle edizioni passate, creando un’atmosfera ricca di sorprese e tensioni. Gli attori e i presentatori hanno portato in scena un mix di spettacolo e provocazioni.

La 98ª edizione degli Academy Awards non è stata solo una celebrazione del cinema, ma come sempre anche un vero e proprio spettacolo di eventi imprevisti. Mentre sul palco trionfavano Paul Thomas Anderson e Michael B. Jordan, dietro le quinte e davanti alle telecamere si consumava la “vera” cronaca della serata. Il padrone di casa Conan O’Brien ha centrato l’obiettivo con un monologo di apertura tagliente. Oltre alle immancabili battute sull’attuale clima politico americano (evitando di nominare Trump, ma colpendone le politiche), O’Brien ha preso di mira il caro Timothée Chalamet, ironizzando sulla sua recente “crociata” contro balletto e opera lirica. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Oscar 2026: dietro le quinte tra monologhi graffianti, “tagli” orchestrali e messaggi politici

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