La 98ª edizione degli Oscar 2026 si è svolta con momenti sorprendenti, tra monologhi pungenti e interventi musicali modificati all’ultimo minuto. Durante la serata sono stati presentati premi a film e attori, mentre alcuni discorsi sono stati interrotti o tagliati. Tra gli episodi più discussi ci sono stati anche messaggi politici rivolti ai presenti e al pubblico da casa.

La 98ª edizione degli Academy Awards non è stata solo una celebrazione del cinema, ma come sempre anche un vero e proprio spettacolo di eventi imprevisti. Mentre sul palco trionfavano Paul Thomas Anderson e Michael B. Jordan, dietro le quinte e davanti alle telecamere si consumava la “vera” cronaca della serata. Il padrone di casa Conan O’Brien ha centrato l’obiettivo con un monologo di apertura tagliente. Oltre alle immancabili battute sull’attuale clima politico americano (evitando di nominare Trump, ma colpendone le politiche), O’Brien ha preso di mira il caro Timothée Chalamet, ironizzando sulla sua recente “crociata” contro balletto e opera lirica. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Oscar 2026: dietro le quinte tra monologhi graffianti, “tagli” orchestrali e messaggi politici

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