Oscar 2026 DiCaprio re dei meme | ne ha creato uno nuovo durante la cerimonia

Durante la cerimonia degli Oscar 2026 al Dolby Theatre, Leonardo DiCaprio ha attirato l'attenzione creando un nuovo meme. L'attore si è distinto per un gesto che è diventato rapidamente virale online, generando numerosi commenti sui social media. L'evento ha visto anche altri momenti memorabili, ma il suo contributo è stato tra i più discussi della serata.

Leonardo DiCaprio ha creato un nuovo meme durante la cerimonia di consegna degli Oscar 2026 al Dolby Theatre. L’attore è stato inquadrato con al fianco la compagna, la top model italiana, Vittoria Ceretti, e su richiesta del conduttore della serat Conan O’Brien ha fatto un’espressione da “Quella sensazione quando.non avevi acconsentito a questo”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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