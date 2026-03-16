Durante la cerimonia degli Oscar 2026 a Los Angeles, molte star di Hollywood hanno approfittato dell’evento per rivolgere appelli alla pace e al cessate il fuoco in Medio Oriente, evidenziando l’attenzione dei protagonisti del cinema verso le tensioni internazionali. Non sono mancate parole di solidarietà e richieste di unità, mentre il pubblico presente ha assistito anche a momenti dedicati a tematiche di rilevanza globale.

I grandi del cinema si sono riuniti a Los Angeles per la cerimonia degli Oscar 2026, ma molte star hanno colto l’occasione per affrontare le attuali questioni globali. Numerosi sono stati gli appelli per la fine della guerra in Iran e una riflessione sui recenti cambiamenti nel panorama geopolitico. La star di “Non è un paese per vecchi” e di “Skyfall”, Javier Bardem, portava una spilla sul bavero della giacca per chiedere la fine della guerra in Medio Oriente. “Questo è lo stesso distintivo che ho usato nel 2003, 23 anni fa, con la guerra illegale in Iraq. Ed eccoci qui nella stessa posizione, liberare la Palestina e fermare il genocidio”, ha detto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Oscar 2026, dalle star di Hollywood gli appelli alla pace e al cessate il fuoco in Medio Oriente

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