Oscar 2026 dal palco messaggi contro la guerra | Bardem per la Palestina

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, sul palco sono stati rivolti alcuni messaggi contro la guerra, con particolare attenzione alla Palestina. La serata ha visto interventi e battute che hanno affrontato il tema della libertà di espressione e delle conseguenze dei conflitti armati, senza che si tralasciassero riferimenti diretti alle tensioni internazionali. La discussione si è concentrata su questioni di attualità e diritti umani.

I vari messaggi nella notte del cinema. l tema della guerra e della libertà di espressione non è rimasto fuori dalla cerimonia degli Academy Awards. Tra interventi dal palco, monologhi e battute pungenti, diversi protagonisti della serata hanno intrecciato spettacolo e attualità, con riferimenti più o meno espliciti ai conflitti in corso e alla situazione politica internazionale. Tra i momenti più diretti c’è stato quello dell’attore spagnolo Javier Bardem, salito sul palco per annunciare il premio al Miglior film internazionale. Bardem ha lanciato un appello netto: «No alla guerra. Palestina libera». L’attore ha accompagnato il messaggio con due spille appuntate sull’abito: una con la scritta “No a la guerra” e un’altra a sostegno della Palestina. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Oscar 2026, dal palco messaggi contro la guerra: Bardem per la Palestina Articoli correlati Leggi anche: La guerra agli Oscar, Bardem sul palco per la Palestina e Jimmy Kimmel punge Trump Leggi anche: “No alla guerra. Palestina libera”, l’unico vero anelito politico degli Oscar 2026 è di Javier Bardem Javier Bardem lanza mensaje contra la guerra en los Oscar Altri aggiornamenti su Oscar 2026 dal palco messaggi contro la... Temi più discussi: Oscar 2026, srotolato il tappeto rosso che domenica accoglierà le star; No alla guerra, Palestina libera, l'appello di Javier Bardem agli Oscar 2026; Oscar 2026, Mr. Nobody Against Putin miglior documentario: il discorso di David Borenstein; Oscar 2026: dove vedere la diretta in Italia, orari, presentatori e tutto quello che c’è da sapere. Oscar 2026, Javier Bardem dal palco: No alla guerra, Free PalestineL’attore premio Oscar ha indossato una spilla con la scritta in spagnolo No a la Guerra, la stessa che utilizzò nelle proteste contro la guerra in Iraq nel 2003 ... dire.it Bardem dal palco degli Oscar 2026: «No alla guerra, Palestina libera»(LaPresse) «No alla guerra, Palestina libera». Lo ha detto l'attore Javier Bardem sul palco prima di presentare il miglior lungometraggio internazionale. Bardem indossava una toppa con la scritta «No ... video.corriere.it Chi è Valentina Merli, l'unica italiana premiata agli Oscar 2026 Dalla Bologna cinefila al palco di Hollywood: come coproduzioni transnazionali, distribuzione digitale e alleanze d'autore hanno portato Two People Exchanging Saliva alla statuetta più ambita Le - facebook.com facebook Immagini dalla notte degli Oscar®, con il consueto passaggio di testimone tra gli interpreti premiati Adrien Brody e Mikey Madison, vincitori l'anno scorso dell'Academy Award per il Miglior Attore e la Miglior Attrice, hanno consegnato nelle mani di Michael B. x.com