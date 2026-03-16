Oscar 2026 | chi vincerà la statuetta in aggiornamento

A Hollywood si prepara la cerimonia degli Oscar 2026, l’evento più seguito dell’anno nel settore cinematografico. Le nomination sono state annunciate e le star si apprestano a partecipare alla notte in cui verranno consegnate le statuette. La città si sta organizzando per accogliere attori, registi e ospiti provenienti da tutto il mondo, pronti a vivere questa grande serata.

È tutto pronto a Hollywood per la Notte degli Oscar 2026, l’evento più atteso dell’anno che trasformerà ancora una volta Los Angeles nella capitale mondiale del cinema. La cerimonia, che giunge alla sua 98ª edizione, promette di regalare emozioni uniche a tutti i protagonisti in corsa per l’ambiziosa statuetta dorata. A fare gli onori di casa dal leggendario palco del Dolby Theatre sarà il comico Conan O’Brien, pronto a guidare una serata che vedrà l’assegnazione di 24 premi nelle principali categorie internazionali. Tra i titoli più attesi, spicca il testa a testa tra il kolossal politico di Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, e l’horror d’autore Sinners di Ryan Coogler, mentre cresce la curiosità per vedere se star del calibro di Leonardo DiCaprio, Michael B. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Oscar 2026: chi vincerà la statuetta (in aggiornamento) Articoli correlati Oscar 2026, chi vincerà? Le nostre previsioniMolto resta ancora incerto, cosa insolita a questo punto della corsa, ma ecco chi, secondo noi, la spunterà come miglior film, miglior attore e in... Quanto vale il premio Oscar 2026 e cosa guadagna chi vince la statuetta: il caso di Halle BerryRoma, 12 marzo 2026 – Domenica 15 marzo il Dolby Theatre di Los Angeles ospiterà la 98ª edizione degli Academy Awards, il premio più prestigioso... Oscar 2026: Chi Sono I Favoriti - Matioski Clip Contenuti utili per approfondire Oscar 2026 chi vincerà la statuetta in... Temi più discussi: Oscar 2026: i nostri pronostici finali; Chi vincerà gli Oscar 2026? Le previsioni del Mereghetti: Hamnet favorito ma Sentimental Value è straordinario, DiCaprio meglio di Chalamet, Jessie Buckley senza rivali; Oscar 2026, i pronostici dei bookmakers sui film vincitori; Chi vincerà agli Oscar 2026?. Oscar 2026, chi vincerà: tutti i candidati e i favoriti secondo i bookmakers e gli espertiCi avviciniamo alla serata in cui si decide tutto: chi sono i principali candidati a portarsi a casa un'ambita statuetta? libero.it Oscar 2026, chi vincerà? Da Jessie Buckley a Timothée Chalamet, tutti gli attori (e i film) candidatiTimothée Chalamet, Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio. Ma anche Jessie Buckley, Renate Reinsve, Paul Thomas Anderson e Ryan Coogler. msn.com È la notte degli Oscar e il mondo del cinema si è riunito al Dolby Theatre di LA per scoprire chi saranno gli addetti ai lavori premiati stasera. Tra gli ospiti Hudson Williams, star di Heated Rivalry, che indossa un completo tailoring total black di Balenciaga con s facebook L'avvicinamento all'edizione numero 98 della notte degli Oscar® è stata già segnata da un record. E altri potrebbero aggiungersi, man mano che le buste sveleranno i nomi dei vincitori "I peccatori" è entrato nella storia degli Academy Awards accumulando x.com