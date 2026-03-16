Oscar 2026 chi è Valentina Merli | l’unica italiana ad aver vinto

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Valentina Merli si è distinta come l’unica italiana a ricevere un premio. La produttrice ha ottenuto la statuetta per il suo lavoro nel film “Two People Exchanging Saliva”, che ha vinto come miglior cortometraggio di finzione. La premiazione si è svolta durante la Notte delle stelle, con Merli che ha ritirato il riconoscimento sul palco.

È Valentina Merli l’unica italiana ad aver vinto durante la Notte delle stelle. La statuetta le è stata consegnata come produttrice del film Two People Exchanging Saliva, che ha vinto il premio per il Miglior cortometraggio di finzione. Merli ha lanciato un messaggio importante e si è mostrata dispiaciuta per l’assenza dell’Italia, dimostrandosi ancora molto legata a Bologna, che la applaude Gli Oscar 2026hanno regalato un momento di grande orgoglio per l’Italia: Valentina Merli ha vinto come produttrice la statuetta d’oro per il Miglior cortometraggio di finzione conTwo People Exchanging Saliva. Dopo la consegna del premio, all’evento di Vanity Fair dove si festeggiano i premiati ha dichiarato commuovendosi: “Lo dedico a tutti quelli che girano e vivono lontani da casa, alla mia famiglia e alla mia città”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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