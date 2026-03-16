Durante una puntata di Radio Radio Sport & News, è scoppiato un acceso confronto tra Orsi e Pruzzo riguardo all’espulsione di Wesley durante la partita tra Como e Roma. Orsi ha criticato l’arbitro, sostenendo che la Roma riceve sempre scuse e che il Como ha dominato la gara. La discussione si è concentrata sulle decisioni arbitrali, con i due commentatori che si sono scambiati opinioni.

Durante il contenitore radiofonico Radio Radio Sport & News, in onda sulle frequenze di Radio Radio, si è acceso il dibattito sull’espulsione di Wesley al 64’ della sfida tra Como 1907 e AS Roma, episodio che ha scatenato la protesta del club giallorosso e dei tifosi sui social. A prendere una posizione molto netta è. L'articolo Orsi contro Pruzzo: “Ma cosa parliamo dell’arbitro. Fai l’obiettivo, la Roma ha sempre una scusa. Il Como vi ha fatto una capa.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Orsi punge la Roma: “Lo Scudetto è vicino. Non mi ricordo l’ultima partita che ha giocato contro una squadra. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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