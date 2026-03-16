Durante la settimana dal 16 al 22 marzo 2026, si registra un cambiamento nel cielo che interessa tutti i segni zodiacali. La classifica di Artemide, che valuta le posizioni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, viene aggiornata in modo da riflettere le nuove influenze astrali. Questo periodo coincide con l’equinozio di primavera, che segna un momento di transizione per molti.

La settimana dal 16 al 22 marzo 2026 non è solo un cambio di calendario, ma un vero e proprio riallineamento dell'aria che respiriamo. Le giornate conquistano minuti preziosi alla notte e i pensieri, prima raggomitolati nel freddo, iniziano a distendersi. L’ Equinozio di Primavera del 20 marzo è il punto di perfetto equilibrio, un istante di sospensione in cui la luce smette di scusarsi e inizia a comandare. Questo evento ci chiede di fare ordine non solo negli armadi, ma nelle intenzioni: è il momento di decidere cosa merita la nostra linfa e cosa, invece, è rimasto secco ed è ora di potare senza troppi rimpianti. Molte decisioni maturate durante l’inverno ora iniziano a chiedere forma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo settimana 16-22 Marzo: l’equinozio di primavera cambia il destino. La classifica di Artemide per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

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OROSCOPO DAL 16 AL 22 MARZO 2026 Settimana intensa, con Mercurio che torna in moto diretto e soprattutto il Sole che entra in Ariete... e benvenuta primavera! Buona lettura e buona settimana a tutt*. Con amore, S* - facebook.com facebook

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