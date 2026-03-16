Lunedì 16 marzo porta tensioni per lo Scorpione secondo le previsioni di Paolo Fox. L'astrologo indica che questa giornata potrebbe essere caratterizzata da difficoltà e sfide per i nati sotto questo segno. Le previsioni si concentrano sullo stato d'animo e le energie che gli individui dello Scorpione potrebbero sperimentare durante il giorno.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 16 marzo, i Gemelli raccolgono i frutti di un percorso interiore attirando gli altri grazie a una ritrovata armonia, mentre i nativi dello Scorpione devono affrontare un lunedì teso evitando forzature e mantenendo un atteggiamento diplomatico nonostante la Luna contraria. I nati sotto il segno del Capricorno sono invece invitati a stabilire confini chiari con il prossimo per preservare la propria energia vitale e la propria serenità. Ariete – Se vuoi vincere davvero, l'oroscopo di Paolo Fox suggerisce di non separare mai i tuoi sentimenti dai tuoi obiettivi professionali. Solo trovando un punto d'incontro tra battiti del cuore e voglia di emergere potrai ottenere quella solidità che cerchi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Paolo Fox del 16 marzo: lunedì teso per lo Scorpione

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