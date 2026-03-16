Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026

Da davidemaggio.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana dal 16 al 22 marzo 2026, si parla della decisione di Sara, protagonista di Uomini e Donne, che ha scelto un compagno e si prepara a vivere la sua storia d’amore al di fuori del programma condotto da Maria De Filippi. La notizia riguarda la sua recente scelta e il passaggio alla vita privata.

ARIETE – La scelta di Sara a Uomini e donne. Sara di Uomini e donne ha scelto ( qui per scoprire chi ) e si prepara finalmente a vivere la sua storia d’amore fuori dal programma di Maria De Filippi. Lego a voi questa notizia perché per l’Ariete, questa, sarà una settimana piena d’amore e di buoni sentimenti grazie soprattutto al transito di Venere nel vostro segno. Un consiglio alle coppie: non portatevi il lavoro a casa e date al vostro partner più attenzioni, fategli una sorpresa, preparate qualcosa di incredibile. Se lo merita. Single? Tra giovedì e venerdì quel picco di Venere diventa monstre e vi regalerà incontri molto positivi. Lavoro? Qualche problemino a inizio settimana ma risolverete tutto come sempre, da stakanovisti quali siete. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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