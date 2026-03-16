Oroscopo della settimana 16 marzo – 22 marzo 2026

Nella settimana dal 16 al 22 marzo 2026, il Sole entra in Ariete giovedì 20 marzo alle 10:02, segnando l’equinozio di primavera. Questo evento rappresenta l’inizio ufficiale della nuova stagione e il cambio di energia nel cielo. La data corrisponde anche al passaggio solare che definisce l’inizio del nuovo ciclo astrologico. La settimana si conclude con questa significativa transizione astronomica.

Benvenuti nell’ultima settimana dell’inverno astrologico! Giovedì 20 marzo alle 10:02 precise il Sole entra in Ariete dando il via all’equinozio di primavera, il capodanno cosmico più importante dell’anno. È tipo quando resetti il computer dopo mesi di rallentamenti: le cose si chiudono e si riaprono con energia nuova. Marte è ancora in Pesci creando un mix di sensibilità e confusione che fa sembrare tutti poeti incompresi. Ma dal 20 marzo i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) risorgono come fenici, pronti a spaccare il mondo. Anche Acquario e Gemelli si sentono finalmente vivi, mentre la Bilancia deve fare i conti con Saturno che continua a dirle “cresci, su”. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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