Aprile 2026 porta una novità per quattro segni zodiacali, secondo la classifica della Rinascita di Artemide. Il mese si apre con un’energia intensa e contrastante, che invita a trovare un equilibrio tra forze opposte. La prima metà vede l’Ariete concentrato su azioni rapide e decisionali, mentre altri segni si preparano a un cambiamento importante nel loro percorso.

Aprile 2026 si apre come un portale tra due energie opposte che chiedono di essere armonizzate. Nella prima metà del mese domina la spinta rapida e istintiva dell’Ariete, che spinge a chiudere i sospesi e a rispondere finalmente a quei messaggi rimasti nel cassetto della mente. Con l’ingresso del Sole in Toro nella seconda parte del mese, il clima si fa denso e concreto: è il momento in cui la terra accoglie il seme. Non conta più solo l'impulso, conta la costanza di ciò che decidiamo di far crescere ogni giorno. A cura di Artemide Aggiornato il 16 marzo 2026 L'ALCHIMIA DI APRILE IN BREVE: I Protagonisti: Ariete e Toro guidano la danza della rinascita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Aprile 2026: il mese della svolta per 4 segni. La classifica della Rinascita di Artemide per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

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