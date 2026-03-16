Orientamento sul referendum | incontro pubblico ad Arezzo con il magistrato Giacomo Rocchi

A Arezzo si terrà un incontro pubblico con il magistrato Giacomo Rocchi, dedicato a illustrare i temi legati alla giustizia e fornire informazioni utili per affrontare il prossimo referendum. L'appuntamento è aperto a chi desidera conoscere meglio le questioni in agenda e comprendere gli aspetti pratici delle proposte in votazione. L'evento mira a facilitare l'informazione tra i cittadini interessati.

Lunedì 16 marzo, alle 17.30, la Sala Montetini ospiterà un appuntamento per approfondire i temi della consultazione e della giustizia, per un orientamento consapevole al voto Un incontro per approfondire i temi della giustizia e per offrire strumenti utili a orientarsi in vista del referendum. L’appuntamento sarà alle 17.30 di lunedì 16 marzo quando la Sala Montetini, in Piazza del Comune ad Arezzo, ospiterà l’iniziativa dal titolo “Referendum Giustizia - Come orientarsi al voto” promossa dall’associazione Difesa dei Valori. Il pomeriggio farà affidamento sulla partecipazione del magistrato Giacomo Rocchi, presidente di sezione penale della Corte di Cassazione, che guiderà il dibattito offrendo una lettura giuridica e istituzionale dei principali temi al centro del referendum. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Leggi anche: Ad Arezzo incontro pubblico sul referendum con Galeazzo Bignami Ad Arezzo: incontro pubblico sul Referendum Costituzionale «Perché votare no»Arezzo, 25 febbraio 2026 – Appuntamento al Circolo Arci Aurora Venerdì 27 febbraio alle ore 18.