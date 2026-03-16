Oppo sta lavorando al lancio del nuovo Pad 5 Pro, un tablet di fascia alta che si prepara a entrare nel mercato premium. Le prime indiscrezioni riguardano il display, il chip e la batteria, componenti chiave del dispositivo. Al momento, non sono stati diffusi dettagli ufficiali, ma si parla di un prodotto che punta a competere con altri modelli di fascia alta.

Oppo si prepara a entrare nel segmento dei tablet premium con il suo nuovo modello di punta, il Pad 5 Pro. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dal noto leaker Digital Chat Station su Weibo, il dispositivo promette performance di alto livello e una batteria capiente per un utilizzo intenso. Il nuovo Oppo Pad 5 Pro dovrebbe vantare un display da 13,2 pollici, con specifiche tecniche ancora non ufficiali. Considerando che il modello precedente, il Pad 4 Pro, monta un pannello IPS LCD da 2400×3392 pixel con refresh rate a 144 Hz, ci si aspetta che il Pad 5 Pro offra risoluzione elevata e fluidità ottimale per il multitasking, il gaming e la visione di contenuti multimediali. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Oppo Pad 5 Pro: prime indiscrezioni su display, chip e batteria

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