One Piece 3 | quando esce?

La seconda stagione del live-action di “One Piece” è disponibile su Netflix con otto nuovi episodi. I fan aspettano con ansia il proseguimento della serie e si chiedono quando arriverà “One Piece 3”. La data di uscita della terza stagione non è ancora stata annunciata, ma l’attesa tra gli appassionati è alta.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo Le riprese di “One Piece 3” sono già iniziate ancora prima del debutto del secondo capitolo. Era novembre 2025, infatti, quando Netflix annunciava il primo ciack di “One Piece 3”. Hop on board, Nakama! The journey towards our dreams continues in Season 3!??????? pic.twitter.comVHabBNx971 Le riprese di One Piece 3 sono iniziate oggi, 25 novembre 2025 e andranno avanti per tutto il 2026. L'annuncio ufficiale è avvenuto con la pubblicazione della primissima immagine del copione direttamente dal set. I membri originali della ciurma di Cappello di Paglia - Iñaki Godoy (Monkey D. 🔗 Leggi su Today.it

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ONE PIECE 3 TEMPORADA | QUANDO CHEGA NA NETFLIX

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