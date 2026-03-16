Il 10 marzo 2026 Netflix ha rilasciato la seconda stagione del live action di One Piece. La ciurma di Cappello di Paglia prosegue il suo viaggio lungo la Rotta Maggiore. La nuova stagione porta avanti le avventure dei personaggi, con molte scene ambientate in mare e incontri con nuovi personaggi. La serie ha riscosso grande interesse tra gli appassionati di anime e serie televisive.

Il viaggio della ciurma di Cappello di Paglia continua. Il 10 marzo 2026 Netflix ha pubblicato la seconda stagione del live action di One Piece, uno dei titoli più attesi dell’anno per gli appassionati di anime e serie televisive. Dopo il successo della prima stagione, l’adattamento del celebre manga di Eiichiro Oda torna con nuovi episodi che portano Rufy e i suoi compagni verso la leggendaria Rotta Maggiore. La posta in gioco è più alta, l’avventura si allarga e il mondo narrativo diventa ancora più complesso. Il risultato è una stagione che prova a dimostrare che l’esperimento live action può davvero reggere nel lungo periodo. La seconda stagione riprende esattamente da dove si era conclusa la prima. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - One Piece 2, alla conquista della Rotta Maggiore

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