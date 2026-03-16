Un’onda di schiuma maleodorante si è diffusa lungo il Lambro Meridionale, attirando l’attenzione dei residenti e delle autorità locali. Le persone che vivono nelle vicinanze hanno segnalato il fenomeno, mentre i tecnici stanno analizzando le possibili cause. Tra le ipotesi più accreditate ci sono gli scarichi illegali provenienti da alcune aree limitrofe. La situazione resta sotto osservazione.

Un’ondata di schiuma maleodorante ha invaso il Lambro Meridionale, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona. Le segnalazioni sono numerose e arrivano da diversi quartieri e comuni della zona. Da Valleambrosia a Quinto Stampi, fino a Pieve Emanuele, il Lambro si è colorato di bianco a causa di una densa schiuma dall’odore pungente, percepibile anche nei tratti in cui la superficie dell’acqua appare apparentemente pulita. Non si tratta della prima volta. Un episodio analogo si era già verificato circa quindici giorni fa, sempre nel fine settimana, quando un’ondata di schiuma maleodorante aveva invaso il corso d’acqua per diversi chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ondata di schiuma del Lambro. L’ipotesi degli scarichi illegali

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