Un poliziotto di 41 anni è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio premeditato. La vittima è un uomo di 28 anni e l’incidente si è verificato nel quartiere di Rogoredo. La procura ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e stabilire eventuali responsabilità. La notizia ha suscitato attenzione tra le forze dell’ordine e la comunità locale.

Carmelo Cinturrino è indagato per omicidio premeditato. Il poliziotto di 41 anni è accusato della morte di Abderrahim Mansouri, 28 anni. ucciso da un colpo di pistola il 26 gennaio a Rogoredo, nella periferia di Milano, durante un’operazione nel “boschetto della droga”. È quanto emerge dalla richiesta di incidente probatorio del pubblico ministero Giovanni Tarzia nell’inchiesta sull’assistente capo del commissariato di Mecenate. Indagati altri due agenti. Anche altri due agenti sono indagati, si tratta di due poliziotti che prestavano servizio nello stesso commissariato. Le iscrizioni sul registro degli indagati del pm Giovanni Tarzia e del procuratore Marcello Viola sono legate a una richiesta di incidente probatorio per sentire pusher e tossicodipendenti che hanno accusato l’assistente capo di pestaggi e ricatti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Rogoredo, Cinturrino indagato per omicidio premeditato

Articoli correlati

Cinturrino e il pusher ucciso a Rogoredo, ora l’accusa è di omicidio premeditatoMilano, 16 marzo 2026 – Carmelo Cinturrino, ora è accusato di omicidio premeditato.

A Cinturrino contestato l'omicidio premeditato. L'inchiesta si allarga: altri due agenti indagatiC'è anche l'aggravante della premeditazione nell'accusa, già grave, di omicidio volontario, contestata dalla procura di Milano al poliziotto Carmelo...

Omicidio Rogoredo, Cinturrino indagato per omicidio volontario

Una selezione di notizie su Omicidio Rogoredo

Temi più discussi: Cinturrino, si indaga su 10 episodi di violenze ed estorsioni di denaro o droga; Dietro l'omicidio di Mansouri il controllo dello spaccio a Rogoredo: le indagini su Cinturrino e il movente; Omicidio Rogoredo, il Gip di Milano conferma il carcere per Cinturrino; Cinturrino avrebbe ucciso Mansouri per il controllo della piazza di spaccio di Rogoredo, ipotesi sul movente.

Omicidio Rogoredo, Cinturrino indagato per omicidio premeditatoCarmelo Cinturrino è indagato per omicidio premeditato. Il poliziotto di 41 anni è accusato della morte di Abderrahim Mansouri, 28 anni. ucciso da un colpo di ... lapresse.it

Cinturrino e il pusher ucciso a Rogoredo, indagati altri due poliziottiMilano, salgono a sette in totale gli agenti del commissariato Mecenate coinvolti nell’indagine della Procura che vede l’assistente capo (in carcere) accusato di omicidio ... msn.com

Altri due poliziotti sono indagati per l'omicidio del pusher Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto della droga di Rogoredo a Milano. Oltre all'assistente capo del commissariato Carmelo Cinturrino, in carcere, la procura avrebbe iscritto nel regi - facebook.com facebook

Milano, altri due poliziotti indagati per l’omicidio del pusher a Rogoredo: ora sono sette x.com