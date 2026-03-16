omicidio rogoredo altri 2 poliziotti indagati insieme a cinturrino

Due nuovi poliziotti sono stati iscritti nel registro degli indagati nel caso dell’omicidio di Rogoredo, portando così il totale delle persone coinvolte a otto. Questi due agenti si aggiungono ai quattro già sotto inchiesta e allo stesso Cinturrino, coinvolto nell’episodio del 26 gennaio nel boschetto della zona. La vicenda riguarda l’indagine sull’evento criminale avvenuto in quella località milanese.

I due nuovi indagati si aggiungono ai quattropoliziottipresenti il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo e allo stesso Cinturrino. Riguardo quest’ultimo, secondo gli sviluppi investigativi più recenti, i magistrati stanno valutando se l’omicidio di Mansouri possa essere statopremeditatoe non frutto di unmomento di tensionecome sempre sostenuto dal poliziotto. Lo riportaMilano Today, aggiungendo che i pubblici ministeriMarcello Viola, Giovanni Tarzia e Leonardo Lesti, oltre all’accusa diomicidio volontario aggravato, ipotizzano per Cinturrino altri reati, dall’estorsioneallepercosseallospaccio. Intanto, i legali dell’assistente capo,Marco... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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