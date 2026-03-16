Omicidio Camboni Francesco Violoni scagionato | l’ex compagna lo aveva accusato del matricidio

Un uomo accusato di aver ucciso una donna viene scagionato dopo che le analisi scientifiche dimostrano la sua innocenza. L’ex compagna aveva inizialmente accusato l’uomo, ma le prove raccolte in sede di indagine escludono ogni coinvolgimento. La vicenda si conclude con il suo assolvimento, chiudendo così un procedimento giudiziario che aveva suscitato molte attenzioni.

Fiumicino, 16 marzo 2026 – Un rinvio a giudizio immediato e un’accusa infamante che crolla sotto il peso delle prove scientifiche. La vicenda dell’ omicidio di Stefania Camboni, consumatosi a Fregene a maggio 2025, è approdata nell’aula bunker del carcere di Rebibbia con un colpo di scena che restituisce dignità a Francesco Villoni, figlio della vittima, definitivamente scagionato da ogni sospetto. L’archiviazione di Francesco Villoni e la denuncia per calunnia. La Procura di Civitavecchia ha messo la parola fine a una delle pagine più dolorose di questa cronaca nera. Francesco Violoni, i nizialmente indagato insieme alla compagna Giada Crescenzi, è stato ufficialmente archiviato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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