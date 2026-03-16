Cosa: Lo spettacolo teatrale Oltre lo specchio, regia di Matteo Fasanella. Dove e Quando: Teatrosophia, Roma; dal 19 al 22 e dal 26 al 29 marzo 2026. Perché: Una riflessione tagliente sul potere dell’apparenza e sul conflitto tra identità e immagine pubblica nel mondo della comunicazione. Dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione con Nevischio, la Compagnia Australe torna a calcare le scene romane con una proposta drammaturgica inedita e fortemente attuale. Presso lo spazio culturale Teatrosophia, situato nel cuore della Capitale, debutta Oltre lo specchio, un’opera che sceglie il pretesto di una notte di lavoro frenetico per scoperchiare i meccanismi psicologici e sociali che governano le nostre vite digitali e professionali. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Oltre lo specchio: la Compagnia Australe a Teatrosophia

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