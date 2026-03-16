Il 16 marzo si ricorda Sant’Eriberto, vescovo e politico del passato, noto anche per aver pregato contro una grave siccità. Era un uomo di fiducia dell’Imperatore, che si dedicò alla cura dei più bisognosi. La sua figura viene celebrata per il ruolo di guida spirituale e per il suo impegno pubblico. La data è l’occasione per riscoprire il suo contributo storico.

In questo 16 marzo riscopriamo la figura di Sant’Eriberto: l’uomo di fiducia dell’Imperatore che non dimenticò mai gli ultimi. Un esempio di fede capace di smuovere il cielo e portare sollievo a un popolo stremato. Si ricorda oggi, 16 marzo, sant’Eriberto di Colonia, vescovo, vissuto sul finire del I secolo. Oltre alla sua carica episcopale ricoprì anche il ruolo politico di cancelliere dell’imperatore in modo cristiano e virtuoso. Sant’Eriberto di Colonia fu vescovo e cancelliere dell’imperatore. Oltre ad esser stato un politico virtuoso con la sua preghiera di intercessione bloccò una siccità. Nacque intorno al 970 a Worms, in Germania, ed ebbe modo di studiare presso l’abbazia di Gorze e anche nella cattedrale della sua città natale divenendo ben presto prevosto. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 16 marzo, Sant’Eriberto: vescovo e politico, la sua preghiera fermò una grave siccità

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