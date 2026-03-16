Con l’arrivo della bella stagione, i piedi tornano al centro dell’attenzione, soprattutto grazie a sandali e scarpe aperte. Le celebrity mostrano come prendersi cura dei piedi sia un gesto semplice ma importante, e molte persone stanno iniziando a seguire questa routine per prepararsi alla stagione calda. La cura dei piedi diventa così il primo passo per sentirsi a proprio agio con sé stessi.

Con sandali e scarpe aperte i piedi tornano protagonisti e una buona foot routine (proprio come quella che suggeriscono le celebrity) diventa il primo gesto di benessere della stagione. Con l’arrivo della primavera cambia il guardaroba e cambiano anche i gesti di cura quotidiana. I sandali tornano a farsi vedere, le giornate si allungano e i piedi smettono di restare nascosti. Dopo mesi passati tra calze pesanti e scarpe chiuse, è il momento di rimetterli al centro dell’attenzione. Non è solo una questione estetica. Piedi curati significano anche comfort, leggerezza e una sensazione di freschezza che accompagna tutta la giornata. Quando si cammina di più, si viaggia o si trascorrono ore all’aria aperta, la differenza tra piedi secchi e affaticati e piedi morbidi e levigati si sente (e si vede) davvero. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Occhio ai piedi, la bella stagione parte da qu: la routine da copiare alle celebrity

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