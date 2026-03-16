Durante le elezioni per il rinnovo parziale della sedia direttiva dell’Oca, sono stati oltre 400 i votanti. La scelta riguarda il quadriennio 2026-2029 e si è svolta nella Contrada, che si trova in un momento di particolare vivacità. La sedia è stata rinnovata e la Contrada stessa si mostra in buona forma, secondo quanto dichiarato da Laini.

Elezioni per il rinnovo parziale della sedia direttiva dell’Oca per il quadriennio 2026-2029, sono stati oltre 400 i votanti. Un numero importante che conferma una Contrada che ha voglia di esserci e di esprimersi. "Il rinnovo, come noto, è parziale – spiega il governatore di Fontebranda Claudio Laini –, i nostri mandati sono di 4 anni ma ogni due si va alle urne per il governatore e parte della Sedia, la tornata dopo per il vicario generale e due provicari, oltre che per consiglio della Società Trieste, consiglio della Polisportiva e consiglio del gruppo donatori di sangue e midollo osseo ’Renato Coli’". Vediamo dunque cosa hanno deciso gli ocaioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oca, Sedia rinnovata. Laini: "La Contrada vive un bel momento"

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