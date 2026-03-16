Nusco la mozione della minoranza sulla ricognizione di antenne e ponti radio

I consiglieri della minoranza di Nusco hanno presentato una mozione al sindaco, al presidente del consiglio e al segretario comunale. La proposta riguarda una ricognizione conoscitiva sull’uso e il funzionamento di antenne e ponti radio installati nel territorio comunale. La mozione è firmata da Marino Gianfranco, Molinario Lucio, Gaudiello Mario e Dutto Roberto e si concentra sulla verifica di tali infrastrutture.

I consiglieri della minoranza Marino Gianfranco, Molinario Lucio, Gaudiello Mario e Dutto Roberto hanno inviato al primo cittadino, al presidente del consiglio e al segretario comunale una mozione riguardante la "ricognizione conoscitiva su utilizzo e funzionamento antenne o ponti radio su edifici comunali o scolastici".Il problema si è verificato in quanto preoccupati per l'utilizzo delle suddette antenne che, spesso, possono causare disturbi importanti alla salute.La difficoltà dovrà essere affrontata e discussa in consiglio comunale per dare una risposta esaustiva all'intera comunità. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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