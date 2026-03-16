Nuovo obiettivo per la porta in casa Napoli | Conte lo vuole in estate

In casa Napoli si discute di un possibile cambio nel ruolo di portiere in vista della prossima estate. La società sta valutando le operazioni di mercato e ha in mente di rafforzare la rosa con un nuovo acquisto per questa posizione. La decisione arriva dopo le recenti valutazioni tecniche e le strategie di rafforzamento della squadra. La volontà è di perfezionare la formazione prima dell’inizio della nuova stagione.

In casa Napoli si prospettano possibili cambiamenti nel reparto dei portieri in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Dopo l’arrivo della scorsa estate di Vanja Milinkovic-Savic, la situazione tra i pali azzurri è diventata più competitiva. Il portiere serbo si è imposto come titolare, mentre il futuro di Alex Meret sembra sempre meno certo all’interno della rosa partenopea, specie per via dei suoi infortuni. Meret, per anni titolare e protagonista nella stagione dello Scudetto, potrebbe infatti lasciare il club al termine dell’annata. La società starebbe valutando diverse opzioni per non farsi trovare impreparata in caso di addio del portiere friulano. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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