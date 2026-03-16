A Roma, gli artificieri e le unità cinofile della Polizia sono intervenuti presso una filiale di Credem in Piazza delle Cinque Lune a causa di un allarme bomba. La piazza e la strada del caso Moro sono state evacuate, ma gli artificieri hanno successivamente verificato che non vi erano ordigni esplosivi. La situazione si è risolta senza incidenti e senza ritrovare alcuna minaccia reale.

Ancora paura a Roma, dove è scattato un nuovo allarme bomba nei pressi del centro storico. Gli artificieri e le unità cinofile della Polizia sono intervenute in una filiale di Credem a Piazza delle Cinque Lune, per un allarme bomba che alla fine si è rivelato negativo. Sul posto c’erano le volanti della Polizia, Carabinieri, Polizia locale, un mezzo dei Vigili del fuoco e un’ ambulanza. Erano state deviate anche le linee Atac che transitavano in zona. Dopo le verifiche, il traffico attorno alla zona è stato ripristinato e l’edificio, tra Palazzo Madama e Piazza Navona, è stato riaperto. L’allarme, per motivi di ordine pubblico, si è sommato a una manifestazione che stava avendo luogo sotto al Parlamento e così la mobilitazione delle forze dell’ordine è stata più ampia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nuovo allarme bomba al centro di Roma: evacuata piazza delle Cinque Lune, la strada del caso Moro

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