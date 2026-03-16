Nuovi insediamenti commerciali in città? È solo ulteriore cementificazione

Sono stati annunciati nuovi insediamenti commerciali in città, tra cui progetti in via Goitre e nell’area ex Camuzzi in corso Europa. Queste iniziative prevedono l’apertura di supermercati e l’espansione delle superfici di vendita. La notizia è stata riportata dai mezzi di informazione locali, evidenziando un incremento di strutture commerciali e lavori di cementificazione.

Rabuffi (ApP): «Difendere il commercio di vicinato, limitare l’espansione dei centri commerciali e tutelare le aree verdi della città» Lo scrive in una nota Luigi Rabuffi, presidente di Alternativa per Piacenza«Alternativa per Piacenza ha portato avanti, in questi quattro anni di opposizione, campagne di sensibilizzazione pubblica nelle strade, fra i cittadini, oltre ad aspre battaglie in Consiglio comunale contro questo modello di sviluppo urbano. In diversi casi siamo riusciti, faticosamente, a frenare nuovi interventi, ma soprattutto abbiamo aperto un dibattito che altrimenti sarebbe rimasto chiuso nelle stanze di Palazzo Mercanti, tra la maggioranza e i grandi operatori economici, con il silenzio complice e interessato di buona parte del centrodestra». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Leggi anche: Katz:creeremo nuovi insediamenti a Gaza Coloni israeliani senza freno in Cisgiordania: bruciata la moschea di un villaggio palestinese. Nuovi insediamenti nel piano “Un Milione in Samaria"Roma, 12 marzo 2026 - I coloni israeliani, approfittando del momento di crisi in Medio Oriente, si stanno espandendo senza limiti sui terreni dei... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuovi insediamenti Temi più discussi: Illuminazione, locali sfitti e idee condivise: così cambia il cuore storico di Ivrea; Troppi supermercati a Rieti? Vassallo porta il caso in Consiglio; Lamezia, campo rom di Scordovillo: verso l’inclusione oltre i muri dell’indifferenza; Colle Val d’Elsa scommette sulla rigenerazione commerciale: pubblicati due avvisi. Approvata in Sala Rossa una delibera sugli insediamenti commercialiDefiniti, per il rilascio delle nuove autorizzazioni, revisione e aggiornamento dei criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale ... torinoggi.it Area ex agricola di viale Loreto a Sannazzaro, in arrivo 3 nuovi supermarketSANNAZZARO. In arrivo tre nuovi insediamenti commerciali nell’area ex agricola che si trova nella zona al vertice nord di viale Loreto. La zona interessata ha una superficie di circa 15mila metri ... laprovinciapavese.gelocal.it "A fronte del calo nazionale, i Campus di Ravenna e della Romagna registrano un aumento che varia dal + 2,5 al + 3,5 con nuovi insediamenti per la ricerca e lo studio" - facebook.com facebook Verso il via libera al nuovo regolamento della Provincia: nuovi insediamenti solo se la rete può sostenerli altrimenti gli operatori dovranno intervenire ift.tt/z3yshWi x.com