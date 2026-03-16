Nuova gestione da Mondoromulo | la project room di De Cunto e D’Argenio

Mondoromulo ha annunciato una nuova gestione con l’apertura di una project room curata da De Cunto e D’Argenio. Nel frattempo, si conclude la collettiva “Everything is Possible”, che ha dato spazio a artisti emergenti ancora esclusi dai circuiti ufficiali dell’arte contemporanea. La mostra, della durata di due minuti di lettura, segna il cambio di rotta della galleria.

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude Everything is Possible, collettiva che incarna la filosofia della galleria: offrire visibilità ad artisti che non hanno ancora accesso ai circuiti ufficiali dell’arte contemporanea. La mostra, giunta alla terza edizione, riunisce dieci artisti selezionati attraverso il premio Possible, un’iniziativa nata per individuare emergenti privi di rappresentanza galleristica e offrire loro un ingresso concreto nel sistema dell’arte. Da questa mostra verrà proclamato il vincitore del premio, che entrerà tra gli artisti rappresentati dalla galleria telesina. Apre la nuova project room. Il progetto Nuova Gestione nasce da uno scambio dilatato tra i due artisti: invii, attese, rielaborazioni a distanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nuova gestione da Mondoromulo: la project room di De Cunto e D’Argenio Articoli correlati Congresso provinciale del PD, Argenio: "Da parte di chi critica si vede poco lavoro e molta pretesa"In qualità di Segretario del Circolo del Partito Democratico di Serino, avverto la necessità di intervenire nel dibattito che in questi giorni sta... ‘Everything is Possible’, la mostra collettiva inaugurata presso MondoromuloTempo di lettura: 2 minutiÈ stata inaugurata questa sera, sabato 21 febbraio alle ore 18, presso Mondoromulo Arte Contemporanea, la mostra collettiva...