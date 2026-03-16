La Nuova Accademia del Design ha annunciato un progetto per sviluppare un campus diffuso e flessibile, destinato a formare i futuri progettisti. La scuola mira a creare un ecosistema del design, coinvolgendo varie strutture e spazi, con l’obiettivo di promuovere un modello di formazione che si adatti alle esigenze contemporanee. L’iniziativa è stata presentata a Milano il 16 marzo 2026.

Milano, 16 marzo 2026 – “L’idea è quella di creare un campus diffuso, un ecosistema del design che metta in connessione le accademie e le eccellenze del territorio, senza stravolgerle e cambiarne il nome, ma valorizzandole facendo sistema, evitando doppioni nelle proposte formative e ascoltando le esigenze che esprimono i territori”. Nicola Pighi è presidente e fondatore di Hdemy Group. Quartier generale a Verona, dove è nato il gruppo nel 2010, sedi anche a Milano - con Nad, la Nuova Accademia del Design - e a Firenze: qui è stata appena acquisita l’Accademia Cappiello, che quest’anno compie settant’anni. L’obiettivo. “Nel corso degli anni abbiamo formato oltre 3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova Accademia del Design, qui si formano i progettisti del domani: “Puntiamo su un modello flessibile e diffuso”

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